Beitritt zur SG Altendiez/G. TuS Heistenbach kehrt im Sommer auf die Bühne zurück Stefan Nink 04.06.2026, 11:38 Uhr

i Nico Müller (am Ball, rechts der letzte TuS-Torschütze Yared Moges Habte) schloss sich nach dem Heistenbacher Rückzug dem VfL Altendiez an. In der abgelaufenen Runde gehörte er dem Kader des B-Liga-Teams der SG Altendiez/Gückingen an. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

Vereine aus kleineren Dörfern können kaum noch Eigenständigkeit bewahren und melden sich vom Spielbetrieb ab. Der TuS Heistenbach unternimmt nun wieder erste Schritte, um seinem Fußballer-Nachwuchs gute Perspektiven bieten zu können.

Seit mehr als zweieinhalb Jahren ist es sehr still um die Seniorenfußballer des TuS Heistenbach geworden. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Kreisliga B zum Ende des Jahres 2023 blieb die Abteilung des rund 450 Mitglieder zählenden Vereins aus der Diezer Peripherie zwar im Nachwuchsbereich als Mitglied der JSG Lahn sehr rege, doch bei den Erwachsenen war die Zahl der aktiven Spieler immer weiter in Dimensionen gesunken, die eine ...







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