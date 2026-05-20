Ein Blick auf die Finalduelle TuS gegen Eintracht Trier elektrisiert erstmals 1953 Thomas Hardt 20.05.2026, 10:44 Uhr

i Siegerehrung im Salmtal 2001: Verbandspräsident Toni Kahl, der 2015 verstarb, überreicht dem Trierer Mannschaftskapitän Michael Prus den Rheinlandpokal. Die Eintracht hatt die TuS nach Elfmterschießen besiegt. Jörg Niebergall

TuS Koblenz gegen Eintracht Trier, dieses Finale wird am Samstag die Massen elektrisieren, 10.000 Fans werden im Moselstadion erwartet. Grund genug, in die Historie der Pokal-Endspiele gegeneinander zu schauen. Und da gibt es einiges zu erzählen.

Spiele zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier hatten schon immer eine gewisse Strahlkraft. Vor dem Fußball-Rheinlandpokalfinale der beiden Traditionsklubs am Samstag um 13.30 Uhr im Trierer Moselstadion blicken wir in die Historie der Finalduelle zwischen dem Oberliga-Vierten Koblenz und dem 13.







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