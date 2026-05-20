TuS Koblenz gegen Eintracht Trier, dieses Finale wird am Samstag die Massen elektrisieren, 10.000 Fans werden im Moselstadion erwartet. Grund genug, in die Historie der Pokal-Endspiele gegeneinander zu schauen. Und da gibt es einiges zu erzählen.
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Spiele zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier hatten schon immer eine gewisse Strahlkraft. Vor dem Fußball-Rheinlandpokalfinale der beiden Traditionsklubs am Samstag um 13.30 Uhr im Trierer Moselstadion blicken wir in die Historie der Finalduelle zwischen dem Oberliga-Vierten Koblenz und dem 13.