Liveticker am Samstag TuS empfängt im Pokalderby den Stadtrivalen RW Koblenz 28.02.2025, 08:00 Uhr

i Im Stadion Oberwerth treffen die TuS sowie der FC RW Koblenz im Rheinlandpokal-Viertelfinale aufeinander. Die Partie können Sie hier im Liveticker verfolgen. Erbelding/RZ-Grafik/Verein

Am Samstag trifft die TuS Koblenz im Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals auf den Stadtrivalen FC Rot-Weiss Koblenz. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das mit Spannung erwartete Derby in unserem Liveticker zu verfolgen.

Wem gelingt der bessere Start ins Fußballjahr 2025? Die TuS Koblenz empfängt am Karnevalssamstag (Anpfiff: 14 Uhr) im Viertelfinale des Rheinlandpokals den FC Rot-Weiss Koblenz zum Derby. Zur Erinnerung: Der Sieger des Wettbewerbs sichert sich die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2025/2026.

