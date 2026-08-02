Nach Verlängerung in Urbar
Turbulente Neuauflage geht diesmal an den SV Binningen
Der SV Binningen (weiße Trikots, von links mit Mladen Markota, Wadim Bayev und Elias Ternes) setzte sich in der ersten Runde des
Der SV Binningen (weiße Trikots, von links mit Mladen Markota, Wadim Bayev und Elias Ternes) setzte sich in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit 4:3 nach Verlängerung bei der SG Werlau (am Ball Dustin Vogt) in Urbar durch. Markota sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte.
Sascha Berkele

Das Rheinlandpokalspiel zwischen der SG Werlau/Urbar und dem SV Binningen hatte wieder viel zu bieten: Drei Elfmeter, eine Rote Karte und sieben Tore nach 120 Minuten. Die Gäste hatten das bessere Ende für sich.

Lesezeit 3 Minuten
Mit ganz viel Mühe und langem Atem setzte sich Neu-Bezirksligist SV Binningen mit 3:4 (2:2/1:1) nach Verlängerung bei A-Klasse-Aufsteiger SG Werlau/Urbar in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals durch und revanchierte sich an gleicher Stätte für das Aus nach Elfmeterschießen im Halbfinale des Kreispokals 1 vor drei Monaten.
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