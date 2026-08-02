Nach Verlängerung in Urbar Turbulente Neuauflage geht diesmal an den SV Binningen Sascha Wetzlar 02.08.2026, 21:34 Uhr

i Der SV Binningen (weiße Trikots, von links mit Mladen Markota, Wadim Bayev und Elias Ternes) setzte sich in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit 4:3 nach Verlängerung bei der SG Werlau (am Ball Dustin Vogt) in Urbar durch. Markota sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Sascha Berkele

Das Rheinlandpokalspiel zwischen der SG Werlau/Urbar und dem SV Binningen hatte wieder viel zu bieten: Drei Elfmeter, eine Rote Karte und sieben Tore nach 120 Minuten. Die Gäste hatten das bessere Ende für sich.

Mit ganz viel Mühe und langem Atem setzte sich Neu-Bezirksligist SV Binningen mit 3:4 (2:2/1:1) nach Verlängerung bei A-Klasse-Aufsteiger SG Werlau/Urbar in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals durch und revanchierte sich an gleicher Stätte für das Aus nach Elfmeterschießen im Halbfinale des Kreispokals 1 vor drei Monaten.







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