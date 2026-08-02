Das Rheinlandpokalspiel zwischen der SG Werlau/Urbar und dem SV Binningen hatte wieder viel zu bieten: Drei Elfmeter, eine Rote Karte und sieben Tore nach 120 Minuten. Die Gäste hatten das bessere Ende für sich.
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Mit ganz viel Mühe und langem Atem setzte sich Neu-Bezirksligist SV Binningen mit 3:4 (2:2/1:1) nach Verlängerung bei A-Klasse-Aufsteiger SG Werlau/Urbar in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals durch und revanchierte sich an gleicher Stätte für das Aus nach Elfmeterschießen im Halbfinale des Kreispokals 1 vor drei Monaten.