Tchadjei und Vyrych treffen Trotz Nachlässigkeiten: TuS nimmt Pokalhürde Hochwald Matthias Schlenger 26.11.2025, 22:53 Uhr

i TuS-Akteur Tim Thielen (gelbes Trikot) durfte gegen seinen Ex-Verein SG Hochwald von Beginn an ran. Nach gut einer Stunde war Schluss für den Offensivakteur. Zu dem Zeitpunkt stand es 1:1, am Ende setzte sich der Oberligist vor mehr als 500 Zuschauern mit 2:1 durch. Mark Dieler

Pflichtaufgabe erfüllt. So lässt sich der Auftritt der TuS Koblenz im Rheinlandpokal-Achtelfinale wohl am besten zusammenfassen. Beim Rheinlandligisten SG Hochwald gewann die Stahl-Elf knapp mit 2:1 und zieht ins Viertelfinale ein.

Schönheitspreise im Pokal gab und gibt es nicht. Zunächst einmal stand deswegen die Freude beim Oberligisten TuS Koblenz über das Erreichen des Rheinlandpokal-Viertelfinals im Fokus. Darüber, wie der 2:1 (1:1)-Erfolg bei Rheinlandligist SG Hochwald zustande gekommen war, wird TuS-Trainer Michael Stahl intern sicherlich noch was ein oder andere Wort verlieren.







Artikel teilen

Artikel teilen