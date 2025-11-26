Trotz Nachlässigkeiten: TuS nimmt Pokalhürde Hochwald

Pflichtaufgabe erfüllt. So lässt sich der Auftritt der TuS Koblenz im Rheinlandpokal-Achtelfinale wohl am besten zusammenfassen. Beim Rheinlandligisten SG Hochwald gewann die Stahl-Elf knapp mit 2:1 und zieht ins Viertelfinale ein.
Lesezeit 3 Minuten
Schönheitspreise im Pokal gab und gibt es nicht. Zunächst einmal stand deswegen die Freude beim Oberligisten TuS Koblenz über das Erreichen des Rheinlandpokal-Viertelfinals im Fokus. Darüber, wie der 2:1 (1:1)-Erfolg bei Rheinlandligist SG Hochwald zustande gekommen war, wird TuS-Trainer Michael Stahl intern sicherlich noch was ein oder andere Wort verlieren.