Personalsorgen in Mudersbach Trainer Schlabach muss eventuell in der Startelf ran Jona Heck 08.05.2026, 12:49 Uhr

i Gegen Rot-Weiß Hünsborn (in Rot) schlug sich die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) letzte Woche sehr ordentlich. Nun wartet der nächste starke Gegner. Manfred Böhmer/balu

In der Bezirksliga Westfalen kämpft die SG Mudersbach/Brachbach mit massiven Personalsorgen. Ein kurioser Einsatz des Trainers selbst steht im Raum, während mit dem FC Altenhof ein starker Gegner wartet.

Die SG Mudersbach/Brachbach muss am Sonntag, 15 Uhr, zum Auswärtsspiel beim FC Altenhof in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Die Vorzeichen könnten für das Team von Trainer Timo Schlabach nicht schlechter stehen. Nicht nur, dass mit Altenhof eine Mannschaft wartet, die aktuell auf dem vierten Tabellenplatz steht und dort nach Mudersbachs Trainer Schlabach auch hingehört.







Artikel teilen

Artikel teilen