Nach Cosmos Koblenz und Rot-Weiss Wittlich hat sich mit dem FC Emmelshausen-Karbach der dritte Oberligist aus dem Rheinlandpokal verabschiedet. Die TuS Koblenz gewann das liga-interne Duell in Emmelshausen 3:0, obwohl es lange nicht danach aussah.
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Der FC Emmelshausen-Karbach ist ausgeschieden, die TuS Koblenz hat das Achtelfinale gebucht: Im einzigen Oberliga-Duell der dritten Runde im Fußball-Rheinlandpokal gewann die TuS Koblenz vor 1010 Zuschauern in Emmelshausen mit 3:0 (0:0) beim FCEK.Wer nach 69 Minuten beim Stand von 0:0 prognostiziert hätte, dass die TuS Koblenz rund 20 Minuten später mit ihren 400 mitgereisten Fans einen 3:0-Triumph beim FC Emmelshausen-Karbach ausgiebig feiern ...