Koblenz gewinnt 3:0 beim FCEK Tor aus dem Nichts bringt die TuS auf die Siegerstraße Michael Bongard 08.10.2026, 10:55 Uhr

i Die Entscheidung in Emmelshausen: Igor Blagojevic umkurvt Emmelshausen-Karbachs Torwart Jonas Bast und schiebt zum 2:0 für die TuS Koblenz nach 82 Minuten ein. Am Ende hieß es im Oberliga-Duell in Runde drei des Rheinlandpokals 3:0 für die Gäste. Mark Dieler

Nach Cosmos Koblenz und Rot-Weiss Wittlich hat sich mit dem FC Emmelshausen-Karbach der dritte Oberligist aus dem Rheinlandpokal verabschiedet. Die TuS Koblenz gewann das liga-interne Duell in Emmelshausen 3:0, obwohl es lange nicht danach aussah.

Der FC Emmelshausen-Karbach ist ausgeschieden, die TuS Koblenz hat das Achtelfinale gebucht: Im einzigen Oberliga-Duell der dritten Runde im Fußball-Rheinlandpokal gewann die TuS Koblenz vor 1010 Zuschauern in Emmelshausen mit 3:0 (0:0) beim FCEK.Wer nach 69 Minuten beim Stand von 0:0 prognostiziert hätte, dass die TuS Koblenz rund 20 Minuten später mit ihren 400 mitgereisten Fans einen 3:0-Triumph beim FC Emmelshausen-Karbach ausgiebig feiern ...







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