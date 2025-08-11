Mit vier Paarungen wird die erste Runde im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel für A- und B-Klässler am Dienstag und Mittwoch komplettiert. Dann stehen 17 Mannschaften fest, von denen 15 im Achtelfinale am 17. September sind. Zwei Teams müssen nach ihrem Erstrundensieg in die Zwischenrunde: Am 27. August empfängt die SG Kastellaun/Uhler die SG Hunsrückhöhe. Es ist ein schnelles Wiedersehen, denn Kastellaun gewann am Sonntag in der Liga zum Auftakt der B Staffel 14 mit 4:0 in Belg.

Zu den vier Begegnungen unter der Woche: Am Dienstag (19.15 Uhr) steht auf dem Bieberner Rasen das Derby zwischen B-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal und A-Ligist TuS Kirchberg II an. Um 20 Uhr prüft B-Klasse-Rückkehrer SSV Buchholz den A-Ligisten SG Morshausen/Beulich/Gondershausen. Am Mittwoch (20 Uhr) kommt es zum einzigen Eifel-Hunsrück-Duell in Runde eins: In Faid begrüßt B-Staffel-8-Klub SG Eifelhöhe den A-Klässler SG Vorderhunsrück. Ebenfalls am Mittwoch greift Titelverteidiger und A-Klasse-Aufsteiger SG Dickenschied/Gemünden ins Geschehen ein und schließt die erste Runde im Kreispokal 1 mit dem Auswärtsspiel um 19.15 Uhr in Bell bei der SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz (B Staffel 14) ab.