Oberligist und Titelverteidiger FV Engers musste in der zweiten Runde des Rheinlandpokals beim Bezirksligisten SV Windhagen in die Verlängerung. Dort machte der Favorit dann alles klar und nutzte die Chancen, die über 90 Minuten nicht reingingen.

In der zweiten Runde des Rheinlandpokals setzte sich der Favorit FV Engers erwartungsgemäß beim Bezirksligisten SV Windhagen durch. Erwartungsgemäß verlief das Spiel an sich aber keineswegs, da der Außenseiter den Titelverteidiger und DFB-Pokal-Teilnehmer in die Verlängerung zwang. Dort setzten sich die Engerser schließlich mit 5:1 (1:1, 1:0) durch und zeigten die Effizienz, die sie in den 90 Minuten davor hatten vermissen lassen. Für Windhagens Trainer Enes Özbek war es das erwartete Highlight-Spiel, nach der Partie wollte er seinen Stolz nicht verbergen.

„Die Jungs haben dieses Highlight-Spiel auch als solches angenommen. Ich bin unfassbar stolz und beeindruckt, mit welchem Herz die gesamte Mannschaft gespielt hat. Natürlich war es das erwartete Spiel, Engers hatte die Spielkontrolle, und wir haben uns aufs Verteidigen konzentriert“, erklärte Özbek. In den regulären 90 Minuten ging Engers fahrlässig mit seinen Chancen um, und auch Windhagens Torwart Philipp Nüsse sorgte bei den FV-Angreifern für Verzweiflung. „Wenn du 104 Minuten gegen einen Oberligisten 1:1 spielst, hast du als Bezirksligist vieles richtig gemacht“, freute sich Özbek.

Enes Özbek, Trainer SV Windhagen

Dennoch ging der Favorit nach 36 Minuten durch Kapitän David Eberhardt in Führung. Windhagen versuchte, immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen, und kam in der 62. Minute nach einem Konter durch Muhammet Bayraktar zum Ausgleich. „Wir haben die Tore nicht gemacht. Mit der ersten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit waren wir uns zu sicher und sind ein bisschen runtergefahren. Uns hat der letzte Punch gefehlt“, fand der Engerser Trainer Julian Feit.

In der Verlängerung machte sein Team dann durch die Tore von Max Schmitten (105.+3, 112.), Eberhardt (107.) und Nils Wambach (117.) den Einzug in Runde drei klar. „Ich glaube, wir hatten 70 Prozent Ballbesitz und 24 Torschüsse. Das Spiel hätte nicht in die Verlängerung gehen müssen. Unser Torwart hatte keinen einzigen Ball in der Hand“, so Feit.