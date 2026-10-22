Kreispokal Westerwald/Wied Titelverteidiger Ellingen zieht ins Halbfinale ein Daniel Korzilius 22.10.2026, 10:30 Uhr

i Ein Saisonziel hat die SG Ellingen bereits erreicht: Durch den Einzug ins Kreispokal-Halbfinale ist sie wieder für den Fußball-Rheinlandpokal qualifiziert. Im laufenden Wettbewerb bejubelte die SG gegen Oberligist Eisbachtal zunächst den Führungstreffer, schied am Ende aber mit 1:4 aus. Jörg Niebergall

Weit fortgeschritten ist der Pokalwettbewerb im Fußballkreis Westerwald Wied. Sowohl bei den A-/B-Ligisten als auch bei den C-/Reserve-Teams sind drei der je vier Tickets für die Vorschlussrunde vergeben. Auf einem Platz ging’s besonders spannend zu.

Im Fußballkreis Ww/Wied wurde ein Großteil der Viertelfinalspiele im Kreispokal der Senioren ausgetragen. Bei den A- und B-Ligisten träumt die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth nach dem 3:0 (1:0) gegen die SG Feldkirchen/Hüllenberg weiter von der Titelverteidigung.







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