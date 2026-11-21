Neuer Vorsitzender in Wirges Thorsten Hehl: Die EGC ist ein Stück Familiengeschichte Marco Rosbach 21.11.2026, 06:00 Uhr

i Einer, der die Dinge direkt benennt: Thorsten Hehl, neuer Vorsitzender des Spvgg EGC Wirges. Andreas Hergenhahn

„Die EGC gab es vor uns – und sie soll es auch nach uns noch lange geben“, sagt Thorsten Hehl, der als Jugendtrainer mal rausgeworfen wurde, weil er den Vorstand kritisierte. Jetzt hat Hehl selbst den Vorsitz übernommen. Seine Gründe, seine Ziele.

Von vier Generationen, die eng mit der Spvgg EGC Wirges verbunden waren oder es aktuell noch sind, kann Thorsten Hehl berichten, wenn es um die Verbindung seiner Familie zum Verein geht. Tradition hat eine große Rolle gespielt, als der 40-Jährige sich entschlossen hat, den Vorsitz von Stefan Heibel zu übernehmen.







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