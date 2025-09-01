In der zweiten Runde des Rheinlandpokals erwischte der Bezirksliga-Aufsteiger SV Windhagen ein Hammer-Los. Am Mittwochabend empfängt das Team von Trainer Enes Özbek den aktuellen Tabellenzweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, den FV Engers. Zuletzt hieß es für die Engerser noch DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt, nun heißt es Rheinlandpokal auf dem Windhagener Kunstrasenplatz. Gegen eine erneute Qualifikation für den lukrativen DFB-Pokal dürfte das Team von Trainer Julian Feit nichts haben, dafür muss der Titelverteidiger aber erst mal die zweite Runde in Windhagen überstehen.

Der SV steht in der Bezirksliga Ost nach vier Spieltagen als Aufsteiger gut da. Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage hat das Team von Trainer Özbek auf dem Konto. Zudem zeigte der SV Moral, wie beispielsweise beim Last-Minute-1:1 gegen den Rheinlandligaabsteiger aus Malberg. Für die SG Malberg liefen auch zwei Engerser vor ihrem Wechsel an den Wasserturm auf. Gabriel und Lukas Müller standen beide beim DFB-Pokalspiel gegen die Frankfurter Eintracht auf dem Feld. „Für uns ist es ein absolutes Highlight-Spiel, vielleicht das Highlight-Spiel der Saison“, fiebert Windhagens Trainer dem Vergleich mit einem „so tollen, so starken Gegner“ entgegen. „Wir werden versuchen, das Spiel zu genießen, Spaß zu haben und natürlich auch dagegenzuhalten.“ Gegen die Qualität, die Engers auf den Platz bringe, müsse man sich wehren, so gut es geht.

Der FV Engers ist in die laufende Oberliga-Saison nahezu perfekt gestartet. Nach fünf Spieltagen steht die Mannschaft um Trainer Julian Feit mit vier Siegen und einer Niederlage auf Rang zwei. Einzig und allein dem FC Idar-Oberstein musste sich der FV beugen. Gegen Windhagen wollen die Engerser den ersten Schritt auf dem Weg zur Titelverteidigung in Angriff nehmen und in die nächste Runde einziehen. „Wir freuen uns, dass der Pokal jetzt endlich auch für uns losgeht. Windhagen ist ein guter Gegner, der schnell in der Bezirksliga angekommen ist. Wir wissen aber auch, dass wir der Favorit sind“, betont der Engerser Trainer Julian Feit, dessen Klub in Sachen Pokal übrigens auch Vorbild für einen benachbarten Oberligisten ist.

i FVE-Coach Julian Feit will am Mittwochabend in Windhagen in die dritte Runde des Rheinlandpokals einziehen. Jörg Niebergall

„Den Engersern ist es durch die Erfolge im Rheinlandpokal in den vergangenen Jahren gelungen, ihren gesamten Verein auf eine ganz andere Basis zu stellen“, sagt Thorsten Wörsdörfer, der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde, die am Mittwochabend eine ähnliche Ausgangslage haben, wenn sie im Derby beim Bezirksligisten SG Ahrbach (19.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen) um den Einzug in Runde drei kämpfen. Beträge, wie sie die Engerser im Pokal eingenommen hätten, „würden auch uns sehr, sehr gut tun“, weiß Wörsdörfer.