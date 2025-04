Am Mittwoch wurden die Finalteilnehmer der Kreispokal-Wettbewerbe des Fußballkreises Westerwald/Wied ermittelt: Im Endspiel der Kreisliga A und B kommt es am Freitag, 30. Mai (20 Uhr), zum Stadtduell zwischen dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und dem FC Lion’s Ransbach. Zuvor stehen sich um 18 Uhr im Wettbewerb der Kreisliga C und Reserveklasse die beiden Reserveteams des FC Kosova Montabaur und der SG DJK Neustadt-Fernthal in einer Neuauflage des Endspiels von 2019 gegenüber. Damals siegte Neustadt II mit 4:0.

Kreisliga C und Reserveklasse

FC Kosova Montabaur II – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach 4:2 (1:1). Die Kosovaren entschieden auch den dritten Vergleich zwischen beiden Mannschaften in dieser Saison für sich. Vor 100 Zuschauern brachte Idriz Luma die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung, die Serkan Koc in der 41. Minute egalisierte. Kurz nach Wiederanpfiff brachte ein Doppelschlag von Titus Müller (47.) und Idriz Luma (48.) den FC Kosova II auf die Siegerstraße. Der zweite Treffer von Koc (55.) sorgte wieder für Spannung, ehe Leutrimm Husaj in der vierten Minute der Nachspielzeit den 4:2-Endstand erzielte.

VfB Linz II – SG DJK Neustadt-Fernthal II 1:3 (1:1). 110 Zuschauer auf dem Linzer Kaiserberg sahen in der 17. Minute den Führungstreffer der Platzelf durch Niklas Heuser. Den Ausgleich erzielte Peter Junior zehn Minuten später. Nach der gelb-roten Karte für den Linzer Maximilian Schwarz wegen wiederholten Foulspiels (72.) nutzte Neustadt II die Überzahl zu zwei Treffern durch die eingewechselten Luis Döring (85.) und Marcus Kopp (88.).

Kreisliga A und B

FC Lion’s Ransbach – SSV Heimbach-Weis 3:0 (1:0). Die Gäste aus Heimbach-Weis waren zu Beginn aktiver und hatten nach drei Minuten die erste Großchance durch Lennart Rheinspitz. „Nach einer kurzen nervösen Phase war Tim Fröhnichs Traumtor der Dosenöffner – ab da haben wir das Spiel klar dominiert. Auch wenn wir zu viele hochkarätige Chancen liegen gelassen haben, konnte David Teske mit seinem Doppelpack das Spiel am Ende verdient und deutlich für uns entscheiden. Die Mannschaft spielt eine richtig starke Saison und belohnt sich mit dem Finaleinzug für die harte Arbeit. Wir sind unfassbar stolz auf das Team und freuen uns riesig aufs Finale“, sagte der Lion’s-Coach Selim Yasin Akarsu. Tore: 1:0 Tim Fröhnich (21.), 2:0, 3:0 David Teske (69., 86.). Zuschauer: 200.

SG Herschbach-Schenkelberg – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach 2:4 n.V. (1:1, 2:2). Dieser Pokalfight war an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende setzte sich der Favorit in doppelter Unterzahl durch. „Zunächst einmal möchte ich mich bei der SG Herschbach für die Gastfreundschaft bedanken und meinem Trainerkollegen Markus Griebe gratulieren: Er hat eine sehr talentierte Mannschaft, der ich den Aufstieg wünsche“, zollte der Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim dem Gegner Respekt. „Das war ein unglaubliches Spiel! Wir hatten anfangs Probleme mit der Spielweise von Herschbach. Es hat gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben. Mit der Einwechslung von Eren Bulut hatte ich ein goldenes Händchen. Nach der Pause wollten wir das Spiel unter Kontrolle bringen, aber da hatte der Hauptdarsteller des Abends etwas dagegen. Nachtreten ist normalerweise nicht meine Art, aber der Schiedsrichter war voreingenommen und hat uns ungerecht behandelt. Trotz zweier Platzverweise haben wir es geschafft, die Partie zu gewinnen. Wir haben Geschichte geschrieben und freuen uns auf ein Fußball-Fest im Finale“, erklärte Sayim.

Tore: 1:0 Nick Vordenbäumen (20.), 1:1, 1:2 Eren Bulut (45.+1, 76.), 2:2 Kevin Schmitz (90.+5), 2:3 Noor Alden Abo Zard (108.), 2:4 Mehmet Akgün (120.+1). Gelb-Rote Karten: Fabio Scumaci (SV Türkiyemspor) wegen Reklamierens und Unsportlichkeit (55.), Aykut Aydin (SV Türkiyemspor) wegen Reklamierens und Unsportlichkeit (101.). Rote Karte: Trainer Murat Sayim (SV Türkiyemspor) wegen grober Unsportlichkeit (57.). Zuschauer: 200.