Sieg gegen Horressen-Elgendorf SV Roßbach/Verscheid zieht ins Halbfinale ein Daniel Korzilius 02.03.2026, 10:14 Uhr

Das Halbfinale im Kreispokal der A- und B-Klassen Westerwald/Wied ist komplett. Knapp mit 2:1 setzte sich der SV Roßbach/Verscheid gegen die SG Horressen-Elgendorf durch. Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit

Der SV Roßbach/Verscheid hat durch einen 2:1-Sieg gegen die SG Horressen-Elgendorf das letzte Ticket für das Kreispokal-Halbfinale im Wettbewerb der Kreisligen A und B des Fußballkreises Westerwald/Wied gelöst. In der Vorschlussrunde treten die Roßbacher am 15.







