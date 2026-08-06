Kreispokal 1 und 2 SV Niedersohren wirft Titelverteidiger hochkant raus Michael Bongard 06.08.2026, 11:05 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel ist der Titelverteidiger SG Braunshorn/Ehrbachtal II in Runde eins nach einem 2:11-Debakel in Niedersohren ausgeschieden.

Im Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel (für C-Klässler) ist der Titelverteidiger SG Braunshorn/Ehrbachtal II schon in Runde eins ausgeschieden. Beim wieder eigenständigen SV Niedersohren ging die Reserve-SG mit 2:11 unter. Im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) machte es die Braunshorner Erste besser und gewann das Prestige-Derby bei der SG Laudert mit 3:0.







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