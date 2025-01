SV Leuscheid gewinnt Provinzial-Cup 2025 in Wissen

Am Ende des Tages war es der Sieger-Pokal, welcher nach der Jubelsause am meisten Schaden davon trug. Spannung, Drama und Emotionen. Das Finale des ersten Provinzial-Cups überhaupt, bot alles, was das Fußballherz höherschlagen lässt.