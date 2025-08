Im Fußball-Kreispokal haben im Mosel-Wettbewerb die B-Staffel-14-Klubs Strimmig und Peterswald mit hohen Auswärtssiegen die nächste Runde erreicht. Im Eifel-Wettbewerb war für den SV Ulmen (B Staffel 8) in Runde eins bereits Endstation.

Kreispokal Mosel, 1. Runde

SG Baldenau Hundheim – SV Blankenrath II 2:1 (0:1). Im Duell der beiden B-Staffel-14-Mannschaften, die sich an gleicher Stätte in Hinzerath in der Meisterschaft bereits am zweiten Spieltag am 15. August wiedersehen, setzten sich die Gastgeber durch einen Treffer von Moritz Weirich in der Nachspielzeit mit 2:1 durch (90.+2). Für Baldenau hatte Miguel Reves da Silva nach 56 Minuten den Ausgleich gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt war Blankenrath II besser, verpasste es aber, der Führung durch Sandro Ahlert (25.) weitere Tore folgen zu lassen.

SG Zell/Bullay/Alf II – SV Strimmig 1:6 (1:1). Bis zur 44. Minute roch es nach einer Überraschung in Zell, denn der C-Ligist führte durch ein schönes Freistoßtor von Peter Fuhrmann in der 36. Minute mit 1:0. Mit dem Ausgleich fast mit dem Pausenpfiff durch Lennard Massmann war B-Ligist Strimmig dann im Spiel und ließ im zweiten Durchgang noch fünf weitere Tore durch Luis Huschet (60.), Marc Lipke (61.), Tobias Dohm (74.), Nico Wolfs (76.) und Stefan Dandler (84.) folgen.

SG Altrich/Wengerohr II – FC Peterswald-Löffelscheid 0:5 (0:2). C-Klässler Altrich II hielt bis zur 36. Minute ein 0:0 gegen B-Ligist Peterswald. Jonas Elz eröffnete dann den Torreigen für die Gäste, Philipp Klug traf mit dem Pausenpfiff zum 2:0. FCP-Spielertrainer Lukas Emmel netzte nach der Pause doppelt (51., 86.), dazwischen markierte Jonas Seibel das 4:0 (83.).

Kreispokal Eifel, 1. Runde

SV Ulmen – SG Badem/Kyllburg 2:3 (1:2). A-Klasse-Absteiger Ulmen lag gegen A-Ligist Badem/Kyllburg schon nach zehn Minuten 0:2 hinten. Max Klostermann gelang der prompte Anschlusstreffer (15.) und Niklas Denkel nach 61 Minuten sogar der 2:2-Ausgleich. Aber Badem hatte das letzte Wort und zog durch den Treffer von Marius Willwertz in der 78. Minute in Runde zwei ein.