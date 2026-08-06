Die Zeiten, in der beim SV Allendorf-Berghausen auf einem Tennenplatz dem Ball hinterhergelaufen wurde, gehören bald der Vergangenheit an. Derzeit ist im „Weinschrank“ ausgesprochen viel in Bewegung, um einen schmucken Rasen anzulegen.
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Der Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 löste damals landesweit nach den weitreichenden Folgen des verheerenden 2. Weltkriegs gesellschaftlich eine Menge aus. Es ging ein gewaltiger Ruck durch Deutschland, das Selbstbewusstsein wuchs mit erfolgreichem Wiederaufbau.