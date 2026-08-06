Gute Plätze, schlechte Plätze Statt Tenne: Bald wird in Allendorf auf Rasen gekickt Stefan Nink 06.08.2026, 08:11 Uhr

i Der Traum vom Grün nimmt im Allendorfer „Weinschrank“ immer mehr Gestalt an. Demnächst soll dort der Rasen sprießen und nach Ostern 2027 auch wieder gekickt werden. Andreas Hergenhahn

Die Zeiten, in der beim SV Allendorf-Berghausen auf einem Tennenplatz dem Ball hinterhergelaufen wurde, gehören bald der Vergangenheit an. Derzeit ist im „Weinschrank“ ausgesprochen viel in Bewegung, um einen schmucken Rasen anzulegen.

Der Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 löste damals landesweit nach den weitreichenden Folgen des verheerenden 2. Weltkriegs gesellschaftlich eine Menge aus. Es ging ein gewaltiger Ruck durch Deutschland, das Selbstbewusstsein wuchs mit erfolgreichem Wiederaufbau.







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