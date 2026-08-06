Gute Plätze, schlechte Plätze
Statt Tenne: Bald wird in Allendorf auf Rasen gekickt
Der Traum vom Grün nimmt im Allendorfer „Weinschrank“ immer mehr Gestalt an. Demnächst soll dort der Rasen sprießen und nach Ost
Der Traum vom Grün nimmt im Allendorfer „Weinschrank“ immer mehr Gestalt an. Demnächst soll dort der Rasen sprießen und nach Ostern 2027 auch wieder gekickt werden.
Andreas Hergenhahn

Die Zeiten, in der beim SV Allendorf-Berghausen auf einem Tennenplatz dem Ball hinterhergelaufen wurde, gehören bald der Vergangenheit an. Derzeit ist im „Weinschrank“ ausgesprochen viel in Bewegung, um einen schmucken Rasen anzulegen.

Lesezeit 4 Minuten
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