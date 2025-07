Startschuss in die neue Saison im Fußballkreis Hunsrück/Mosel – und das wie gehabt mit der ersten Runde im Kreispokal 1 und 2. Die ersten Partien stehen schon am Dienstag und Mittwoch an.

Die Fußballsaison im Kreis Hunsrück/Mosel wird mit der ersten Runde im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) und im Kreispokal 2 (für C-Klässler) am Dienstag in Belg mit dem ersten von fast ausschließlich Derbys in Runde eins eröffnet.

Kreispokal 1

Die Pokalspielleiter Michael Melzer und Hans-Jürgen Diel teilten die 34 Teilnehmer in drei „Lager“ (Hunsrück-Nord, Hunsrück-Süd und Mosel/Eifel) ein – und zogen dann fast nur interessante Lokalduelle. Den Auftakt macht am Dienstag in Belg um 19 Uhr der Vergleich zwischen den Nachbarn SG Hunsrückhöhe und der SG Sohren/Büchenbeuren, die in dieser Saison beide in der B Staffel 14 auch gegeneinander spielen. Am Mittwoch folgt um 19.30 Uhr der „Eifel-Knaller“ in Kaifenheim zwischen der SG Brohlbachtal (B Staffel 8) und dem SV Masburg (A Staffel 5). Für die neue Spielgemeinschaft Brohlbachtal (die SG’s aus Hambuch und Düngenheim haben sich zusammengeschlossen) ist es das erste Pflichtspiel. Und auch am Rhein kommt es am Mittwoch (19.15 Uhr) zu einem Derby. Die SG Viertäler Oberwesel II empfängt in Winzberg den B-Staffel-9-Lokalrivalen SG Urbar/Werlau zum Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem „Wochenspieltag“ folgen sechs Begegnungen am Hunsrücker „Festival-Wochenende“, ehe an den „Wochenspieltagen“ 5./6. August und 12./13. August in acht Paarungen die letzten Tickets für die nächste Runde gebucht werden. Titelverteidiger und A-Klasse-Aufsteiger SG Dickenschied/Gemünden schließt die erste Runde auch am 13. August ab mit dem Auswärtsspiel bei der SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz (B Staffel 14).

Kreispokal 2

Am Mittwoch (19.30 Uhr) finden die ersten beiden der elf Paarungen in Runde eins (fünf Teams haben ein Freilos erwischt) statt. Die Reserve SG Hausbay/Ehrbachtal II (C 14) trifft in Ney auf die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen II (C 13). Die SG Sohren/Büchenbeuren II hat Heimrecht gegen den C-Staffel-14-Ligarivalen SG Biebertal/Unterkülztal II. Die Biebertaler Reserve ist auch der Titelverteidiger im Kreispokal 2.