Rasen, Kunstrasen oder Asche? Sportplatz-Check offenbart große regionale Unterschiede 18.02.2025, 17:00 Uhr

i Rasen, Kunstrasen oder Asche: Zwischen den jeweiligen Fußballkreisen gibt es große Unterschiede, was die Anzahl und Auswahl der Sportplätze angeht. Hier zu sheen das Apollinarisstadion in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Naturrasen, Kunstrasen oder Asche? Ein Blick auf die Statistik des Fußballverbands Rheinland zeigt, dass die Zahl und Auswahl der Sportplätze pro Fußballkreis stark variiert.

1008 Vereine mit 3580 Mannschaften waren 2023 beim Fußballverband Rheinland (FVR) gemeldet. Eine große Zahl an Vereinen und Mannschaften, die Woche für Woche ein Fußballspiel austragen. Dafür bedarf es auch genügend Sportplätze. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass zwar genügend Sportplätze vorhanden sind, es von Fußballkreis zu Fußballkreis doch erhebliche Unterschiede in der Anzahl und Art der Spielstätten gibt.

