Fußball-Kreispokal C Spionage-Trips brachten nur wenige Erkenntnisse Stefan Nink 28.05.2026, 10:49 Uhr

i Routinier Chris-Yannik Ebertshäuser (schwarzes Trikot) hat im Finale der C-Ligisten gegen die favorisierte SG Winden/Nassau II nichts zu verlieren. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

„Ehrlichen“ Fußball mit vorbildlicher Mentalität dürfen die Fans am Sonntag in den Mittagsstunden erwarten, wenn die SG Winden/Nassau II und die SG Birlenbach/Schönborn den Kreispokalsieger der heimischen C-Ligisten ausspielen.

Von der seiner Mannschaft zugedachten Favoritenrolle will Martin Egert, Coach der SG Winden/Nassau II, vor dem mit Spannung erwarteten Kreispokalfinale der C-Ligisten gegen die SG Birlenbach/Schönborn II (So., 12 Uhr, in Bornich) nichts hören. „In einem Spiel ist Vieles möglich“, weiß Egert, dass erzielte Tabellenplätze schnell in den Hintergrund treten können, wenn der Anpfiff ertönt und dann nur noch zählt: Rennen, kämpfen, keinen Ball ...







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