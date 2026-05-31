Weyerbusch II sichert Titel Spielabbruch zwischen Schönstein und Niederfischbach Jens Kötting 31.05.2026, 12:18 Uhr

i Der SSV Weyerbusch behielt vom Punkt die Nerven und sicherte sich den Kreispokal der C-Klassen Ww/Sieg. Manfred Böhmer/balu

Im Fußball-Kreispokal der C-Klassen triumphierte Weyerbusch II im Elfmeterschießen über der SG Weitefeld II. Das A-/B-Klassen-Finale musste Anfang der zweiten Halbzeit abgebrochen werden. Der Nachholtermin steht bereits fest.

Da meinte es der Wettergott mit den Fußballern der Sportfreunde Schönstein und des SV Adler Niederfischbach sowie dem Fußballkreis Westerwald/Sieg am Freitagabend wirklich nicht gut. Das Bitburger-Kreispokalendspiel der A-/B-Ligisten musste von Schiedsrichter Bernd Kirchner in der 49.







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