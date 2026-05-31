Im Fußball-Kreispokal der C-Klassen triumphierte Weyerbusch II im Elfmeterschießen über der SG Weitefeld II. Das A-/B-Klassen-Finale musste Anfang der zweiten Halbzeit abgebrochen werden. Der Nachholtermin steht bereits fest.
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Da meinte es der Wettergott mit den Fußballern der Sportfreunde Schönstein und des SV Adler Niederfischbach sowie dem Fußballkreis Westerwald/Sieg am Freitagabend wirklich nicht gut. Das Bitburger-Kreispokalendspiel der A-/B-Ligisten musste von Schiedsrichter Bernd Kirchner in der 49.