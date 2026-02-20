Fußball-Kreispokal: Spfr Bad Ems sinnen gegen Diezer auf Revanche Stefan Nink 20.02.2026, 11:59 Uhr

i Max Miller (links, TuS Niederneisen) und Paul Frank (rechts, Spfr Bad Ems) haben im Kreispokal der Ligen A/B noch ihre Füße im Spiel. Frank und Co. erwarten schon an diesem Sonntag den klassenhöheren SV Diez-Freiendiez auf der Insel Silberau. Andreas Hergenhahn

Neben dem Endspiel, das am 30. Mai bei der Spvgg Bogel ausgetragen wird, ist im Fußball-Kreispokal das Viertelfinale von ganz besonderer Bedeutung. Wer diese Runde übersteht, hat das Ticket für den nächsten Rheinlandpokal sicher.

Zu Frühstartern avancieren die Fußballer der Sportfreunde Bad Ems und des SV Diez-Freiendiez. Bereits an diesem Sonntag – Schiedsrichter Lasse-Andreas Pfaff wird um 15 Uhr mit dem ersten Pfiff die Partie eröffnen – treffen die beiden Teams in der Vorschlussrunde des Bitburger Kreispokals auf dem Kunstrasen des Silberaustadions aufeinander und kämpfen um das begehrte Ticket für die größere Bühne, den Rheinlandpokal, in dem es dann im August gegen ...







Artikel teilen

Artikel teilen