Der TuS Kirchberg II und die SG Morshausen haben das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel erreicht. Das A-Klasse-Duo hatte mit zwei B-Ligisten aber schwer zu kämpfen und durfte erst ganz spät jubeln.

SG Biebertal/Unterkülztal – TuS Kirchberg II 0:1 (0:0). In der ersten Minute der Nachspielzeit markierte Silas Wilbert das goldene Tor für die Kirchberger Zweite (90.+1). Nach einem Gestochere im Biebertaler Strafraum lag der Ball auf einmal vor Wilberts Füße, der abstaubte. So fand das Derby ein reguläres Ende. Eine Verlängerung hätte aufgrund der einsetzenden Dunkelheit wahrscheinlich nicht zu Ende geführt werden können. B-Klässler Biebertal hatte die Niederlage nicht verdient, denn man war ebenbürtig mit dem A-Klässler aus der Nachbarschaft. Die Biebertaler erzielten nach Ansicht einiger der 110 Zuschauer sogar ein Tor nach 15 Minuten, aber Schiedsrichter Leon Boos sah den Schuss von Cansin Yildirim nicht hinter der Torlinie. Biebertal hatte zudem noch Pech mit einem Pfostenschuss, aber auch die Kirchberger trafen Aluminium – und dann ganz spät durch Wilbert zum Sieg.

SSV Buchholz – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen nach Verlängerung 0:2 (0:0). Auch an der Buchholzer Casinostraße verlangte das klassentiefere Team dem Favoriten alles ab. A-Ligist Morshausen kam erst ganz spät in der Verlängerung gegen den tapfer kämpfenden B-Klasse-Rückkehrer Buchholz zu den beiden Toren, die den Einzug ins Achtelfinale sicherten. Philipp Flaßhaar war mit seinen Treffern in der 119. und 120. Minute der Morshausener Matchwinner. Das 0:1 war ein Elfmeter, den die Buchholzer als mehr als strittig ansahen. Flaßhaar war es egal, er verwandelte vom Punkt und setzte eine Minute später per Konter den Schlusspunkt. Buchholz hatte ab der 80. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Deniz Kiymaszalan sogar in Unterzahl agiert, Morshausen fand aber erst in der 119. Minute den „Ausgang“, auch weil Buchholz-Keeper Jonathan Thielen stark hielt.