So siehts nach zehn Spielen in der Rheinlandliga aus

Rotwirbel in der Rheinlandliga und Ascheplätze im Rheinlandpokal, die „SpoRZfreunde“ blicken in ihrer neuen Podcastfolge auf das vergangene Wochenende und den anstehenden Pokalabend.

Ein Blick auf die Rheinlandliga und „Experten“-Tipps für die anstehende Runde im Rheinlandpokal. In der aktuellen Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ sprechen unsere Reporter Tim Hammer und Jona Heck über das Geschehen am vergangenen Wochenende auf den Sportplätzen unserer Region. Wie sieht es bei den Rheinlandliga-Vereinen unseres Verbreitungsgebiets nach zehn Spieltagen aus? Welche Teams hinken den Erwartungen hinterher? Welche Teams performen gut?

i Unseren Fußballpodcast "SpoRZfreunde" gibt es überall wo es Podcasts gibt! 247Grad/Kevin Rühle. 247Grad/Rhein-Zeitung

Zudem sprechen wir darüber, welche Teams am Mittwochabend in der dritten Runde des Rheinlandpokals für eine Überraschung sorgen können und welche Mannschaften als Favorit in die Begegnungen gehen. Den Abschluss bildet eine Tipprunde der anstehenden Partien, bei der wir uns eventuell blamieren könnten.

Die Podcast-Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!