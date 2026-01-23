Liveticker am Wochenende So lief der erste Tag beim Hachenburger Pils-Cup Lukas Erbelding

Moritz Hannappel

Jona Heck 23.01.2026, 22:54 Uhr

i Der Hachenburger Pils-Cup 2026 ist eröffnet. Bis Sonntag spielen die Teams um den begehrten Titel. Lukas Erbelding

Der Hachenburger Pils-Cup wird am Wochenende zum 33. Mal zahlreiche Fußballfans aus dem Westerwald und Umgebung in den Bann ziehen. Unsere Reporter berichten von Freitag bis Sonntag in einem Liveticker vom Spektakel in der Rundsporthalle.

Das Warten hat ein Ende: Im Rahmen des Hachenburger Pils-Cups bekommen die Fans in der Rundsporthalle drei Tage lang spannenden Budenzauber zu sehen. Wer wird sich dieses Jahr den Titel schnappen? Unsere Reporter berichten in einem Liveticker vom Geschehen in Hachenburg.







