Nach einer kleinen Pause kehrt unser Podcast „SpoRZfreunde“ mit einer neuen Episode zurück. Zu Gast im Studio ist Nils Lappahn, Vizepräsident der TuS Koblenz. Er spricht mit uns über die bisherige Saison – und natürlich das Pokalfinale am Samstag.

Auf die TuS Koblenz wartet am Samstag ein besonderes Spiel. Im Finale des Fußball-Rheinlandpokals tritt die Mannschaft von Trainer Michael Stahl im Moselstadion gegen den SV Eintracht Trier an. Der Sieger der Begegnung darf sich über die Trophäe, ein nettes Preisgeld und den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals freuen.

Die Eintracht befindet sich als Regionalligist in der Favoritenrolle. Wie will die TuS dennoch den Sieg holen, wie lautet das Fazit zur bisherigen Oberliga-Saison – und was tut sich darüber hinaus im Verein?

i RZ-Reporter Lukas Erbelding (links) und TuS-Vizepräsident Nils Lappahn sprechen im Podcast über die bisherige Saison der Koblenzer und das Rheinlandpokal-Finale am Samstag. Christian Mack. Rhein-Zeitung

Unter anderem diesen Fragen gehen wir in der neuesten Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ nach. Zu Gast im Studio war Nils Lappahn, Vizepräsident der TuS, der nicht nur das sportliche Geschehen im Blick hat, sondern bei den Koblenzern auch mit strategischen Themen betraut ist.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!