Trainer im Video-Interview So gehen Michael Stahl und Fatih Cift ins Koblenz-Derby 26.02.2025, 04:00 Uhr

i Am 1. März steigt im Stadion Oberwerth das Pokalderby zwischen der TuS und dem FC Rot-Weiss Koblenz. Wir haben im Vorfeld die Trainer Michael Stahl (TuS) und Fatih Cift (Rot-Weiss) zum Video-Interview gebeten. Rhein-Zeitung

Am 1. März stehen sich die TuS und der FC Rot-Weiss Koblenz im Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals gegenüber. Wir haben im Vorfeld des Derbys die Trainer der beiden Teams, Michael Stahl und Fatih Cift, zum Video-Interview gebeten.

TuS Koblenz gegen FC Rot-Weiss Koblenz – dieses Duell hat es in dieser Fußball-Saison bereits einmal gegeben. Am neunten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar setzten sich die Rot-Weißen mit 1:0 durch. Am Samstag, 1. März (Anpfiff: 14 Uhr), folgt nun das zweite Derby in der laufenden Spielzeit.

