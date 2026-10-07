Im Vorjahr war es eng, in diesem Jahr nicht: Während Oberligist 2025 noch die Verlängerung brauchte, um im Rheinlandpokal in Malberg weiterzukommen, war dieses Mal in 90 MInuten alles erledigt beim 8:1.
Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat die Überraschung im Fußball-Rheinlandpokal verpasst und ist wie im Vorjahr gegen den Oberligisten FV Engers in der dritten Runde ausgeschieden. Nachdem man sich in der letzten Saison nach hartem Kampf erst in der Schlussphase der Verlängerung geschlagen geben musste, hatte der klassentiefere Rheinlandligist dieses Jahr keine Chance und musste sich am Ende deutlich mit 1:8 (1:2) geschlagen geben. ...