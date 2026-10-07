Pokal: Engers 8:1 in Malberg Simons und Kap treffen jeweils im Dreierpack für FVE Jens Kötting 07.10.2026, 23:12 Uhr

i Der schnelle Engerser Angreifer Manuel Simons (in Grün) überwand Malbergs Keeper Nick Hammel dreimal beim klaren 8:1 des Oberligisten beim Rheinlandligisten. Manfred Böhmer/balu

Im Vorjahr war es eng, in diesem Jahr nicht: Während Oberligist 2025 noch die Verlängerung brauchte, um im Rheinlandpokal in Malberg weiterzukommen, war dieses Mal in 90 MInuten alles erledigt beim 8:1.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat die Überraschung im Fußball-Rheinlandpokal verpasst und ist wie im Vorjahr gegen den Oberligisten FV Engers in der dritten Runde ausgeschieden. Nachdem man sich in der letzten Saison nach hartem Kampf erst in der Schlussphase der Verlängerung geschlagen geben musste, hatte der klassentiefere Rheinlandligist dieses Jahr keine Chance und musste sich am Ende deutlich mit 1:8 (1:2) geschlagen geben. ...







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