Hallenfußballturnier in Mendig Sieger Andernach hat Spaß, Rot-Weiss taucht nicht auf Jan Müller 22.12.2025, 09:35 Uhr

i Die SG 99 Andernach (in Blau) mit Darian Dshabrailow gewann das Hallenfußballturnier in Mendig und bezwang dabei unter anderem die B-Klassen-Reserve des Ausrichters SV Eintracht Mendig um Jan Schmitt. Jörg Niebergall

Bis der SV Eintracht Mendig das Feld für sein traditionelles Hallenturnier zusammenhatte, dauerte es etwas. Ein Teilnehmer kam dann aber doch nicht. Der SG 99 Andernach war es recht egal, sie hatte Spaß und gewann verdient gegen eine sehr starke U19.

Die SG 99 Andernach hat sich am Samstagabend den Titel des 12. offenen Hallenturniers der Verbandsgemeinde Mendig gesichert. An einem insgesamt kurzweiligen Turniertag behielt der Rheinlandligist in einem spannenden Finale gegen die U19 der TuS Koblenz mit 5:4 die Oberhand.







