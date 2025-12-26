Stadtmeisterschaft an 4 Tagen Sichert sich der TuS Mayen endlich wieder den Titel? Jan Müller 26.12.2025, 10:22 Uhr

Hallenfußball in Mayen: Die Stadtmeisterschaften steigen vom 27. bis 30. Dezember in neuer Halle – und mit altbewährtem Modus. Der TuS Mayen als Bezirksligist geht als Favorit ins Turnier, doch die Konkurrenz ist groß.

Zurück zum alten System, aber vorübergehend in neuer Halle: Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in Mayen versprechen in der Zeit von Samstag bis Dienstag, 27. bis 30. Dezember, wieder Budenzauber pur. Gespielt wird die 52. Auflage des Turniers aufgrund von Bauarbeiten allerdings nicht in der altbewährten Burghalle, sondern einige Meter weiter in der angrenzenden Realschulhalle.







