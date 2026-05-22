Die SG Puderbach steht im Finale des Ü32-Rheinlandpokals. Mit 1:0 setzte sich das Team gegen den SV Oberzissen durch. Das Endspiel wird in Boppard-Buchenau über die Bühne gehen.
Lesezeit 1 Minute
Die Ü32-Fußballer der SG Puderbach haben es geschafft: Im Halbfinale des Rheinlandpokals schlugen die Kombinierten den SV Oberzissen mit 1:0. Damit qualifizierte sich die SG für das Endspiel, das am 2. Juni in Boppard-Buchenau stattfindet. Dort trifft Puderbach auf den SSV Boppard, der sich mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den TuS Weitefeld-Langenbach durchgesetzt hatte.