Endspiel am 2. Juni SG Puderbach schlägt Oberzissen und steht im Finale Lukas Erbelding 22.05.2026, 16:05 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Die SG Puderbach steht im Finale des Ü32-Rheinlandpokals. Mit 1:0 setzte sich das Team gegen den SV Oberzissen durch. Das Endspiel wird in Boppard-Buchenau über die Bühne gehen.

Die Ü32-Fußballer der SG Puderbach haben es geschafft: Im Halbfinale des Rheinlandpokals schlugen die Kombinierten den SV Oberzissen mit 1:0. Damit qualifizierte sich die SG für das Endspiel, das am 2. Juni in Boppard-Buchenau stattfindet. Dort trifft Puderbach auf den SSV Boppard, der sich mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den TuS Weitefeld-Langenbach durchgesetzt hatte.







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