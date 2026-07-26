Am Ende triumphierte keines der beiden höchstklassigen Bezirksligisten in Hachenburg. Stattdessen war A-Ligist SG Neitersen oben auf – und das deutlich im Finale gegen den Gastgeber. Auch das Spiel um Platz 3 hatte einen klaren Sieger.
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Mit jeweils zwei Siegen aus zwei Spielen standen die beiden besten Mannschaften des Turniers im Endspiel um den Kämpf Cup 2026, der in Müschenbach sowie Hachenburg ausgetragen wurde. Am Sportpark Lohmühle bekamen die Zuschauer dann allerdings im Finalspiele ab einer halben Stunde klare Verhältnisse zu sehen.