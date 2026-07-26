Gastgeber wird Zweiter SG Neitersen siegt deutlich im Kämpf-Cup-Endspiel Moritz Hannappel 26.07.2026, 15:17 Uhr

i Die Sieger des Kämpf Cup 2026 in Müschenbach und Hachenburg jubeln. Die SG Neitersen/Altenkirchen um Trainer Felix Ba Bly (ganz rechts) sicherte sich den Turniersieg mit einem deutlichen Finalsieg gegen die Gastgeber. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Am Ende triumphierte keines der beiden höchstklassigen Bezirksligisten in Hachenburg. Stattdessen war A-Ligist SG Neitersen oben auf – und das deutlich im Finale gegen den Gastgeber. Auch das Spiel um Platz 3 hatte einen klaren Sieger.

Mit jeweils zwei Siegen aus zwei Spielen standen die beiden besten Mannschaften des Turniers im Endspiel um den Kämpf Cup 2026, der in Müschenbach sowie Hachenburg ausgetragen wurde. Am Sportpark Lohmühle bekamen die Zuschauer dann allerdings im Finalspiele ab einer halben Stunde klare Verhältnisse zu sehen.







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