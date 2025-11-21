Fußball-Kreispokal A/B SG Mühlbachtal will zum Stolperstein werden 21.11.2025, 08:10 Uhr

i Auf Mühlbachtals Torjäger Johannes Bräutigam (am Ball, gegen Yannis Lamberti von der Osterspaier Reserve) wartet am Sonntag mit seinem Team im Kreispokal A/B bei Titelverteidiger BoReiBo eine äußerst hohe Hürde. Andreas Hergenhahn

Ein besonderes Flair liegt immer über den Viertelfinal-Begegnungen des Fußball-Kreispokals der Ligen A und B. Die Sieger kommen nicht nur dem Finale näher, sondern sichern sich vorzeitig das Ticket für den interessanten Rheinlandpokal.

Die Runde der letzten acht steht am Sonntag im Fußball-Kreispokal A/B an. Die Teams streben alle nicht nur einen gelungenen Abschluss des Sportjahres an, sondern sind auch heiß auf die Teilnahme am Rheinlandpokal, wo durchaus lukrative und reizvolle Begegnungen mit größeren Kulissen als gewöhnlich im Liga-Alltag warten könnten.







