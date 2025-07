Das klassenhöchste Team setzt sich beim Vorbereitungsturnier der VG Kirchen-Sieg durch. Am Ende wurde nicht nur das Gewinnerteam zu einem geselligen Abend in die Erzquell-Brauerei eingeladen.

Beim diesjährigen Erzquell-Cup-Fußballturnier der Verbandsgemeinde Kirchen-Sieg konnte sich die Mannschaft der SG Mudersbach/Brachbach aus der Bezirksliga Westfalen im Finale gegen den SV Adler Niederfischbach durch einen Sieg im Elfmeterschießen mit 5:3 durchsetzen. Das von der SG Alsdorf/Kirchen organisierte Vorbereitungsturnier fand auf der Sportanlage in der Hardtkopfstraße in Kirchen statt und verzeichnete die Teilnahme von sieben Mannschaften. Planung und Vorbereitung erfolgte durch den Sportbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen-Sieg, Klaus-Jürgen Griese, in Zusammenarbeit mit dem VfL Kirchen, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Johannes Tietz und den 2. Vorsitzenden sowie Fußballabteilungsleiter Volker Jung.

Die Gruppenauslosungen für das Turnier mit einem Gesamtpreisgeld von 1.700 € sowie mehreren Litern Erzquellbier fanden bereits im Vorfeld statt. Die Spiele fanden bei optimalen Platzverhältnissen und gutem Fußballwetter statt und wurden von den souverän agierenden Schiedsrichtern Ramon Bähner, Noah List, Janik Ferger und Marvin Engelbertz geleitet. Bürgermeister Andreas Hundhausen überreichte den Siegerpokal an Mudersbachs Spielführer Mathis Füllengraben. Thomas Knebel, Bezirksleiter Gastronomie Erzquell-Brauerei, ergänzte die Ehrung mit Getränkegutscheinen für alle teilnehmenden Teams.

Geselliger Abend in der Brauerei

Für jeden Spieltag wurde zudem durch die Turnierleitung Dominik Schlösser und den Sportbeauftragten jeweils der beste Spieler ausgezeichnet. Über diese Auszeichnungen durften sich folgende Spieler freuen: Marvin Gerlach (SG Harbach/Offhausen/Herkersdorf), Noah Keßler (SG Alsdorf/Kirchen), Leon Ohrndorf (DJK Friesenhagen), Simon Langenbach (SV Adler 09 Niederfischbach). Die ausgewählten Spieler erhielten eine Erinnerungstrophäe sowie ein Fässchen Erzquell-Bier als Anerkennung ihrer Leistung.

i Der Kapitän der SG Mudersbach bekommt den Pokal überreicht (von links): Uli Merzhäuser, Klaus-Jürgen Griese, Mathis Füllengraben, Andreas Hundhausen, Johannes Tietz, Thomas Knebel. Griese/VG Kirchen

Die Platzierungen der vierten Auflage des VG-Turniers: 1. SG Mudersbach/Brachbach, 2. SV Adler Niederfischbach, 3. SG Alsdorf/Kirchen, 4. DJK Friesenhagen, 5. SG Harbach/Offhausen/Herkersdorf, 6. SG Mudersbach/Brachbach II, 7. SV Adler Niederfischbach II. Die gesamte Siegerehrung wurde vollzogen durch Bürgermeister Andreas Hundhausen, Thomas Knebel, Johannes Tietz, Uli Merzhäuser und Klaus-Jürgen Griese. Die ersten vier Mannschaften sowie einige Vertreter der weiteren Platzierten durften sich über die Einladung von Knebel zu einem Abend in die Erzquellbrauerei freuen. Der erste Vorsitzende, Johannes Tietz, äußerte zudem seinen Dank an den Sportbeauftragten für die Organisation sowie an alle Helferinnen und Helfer für die Durchführung des Verbandsgemeinde-Turniers. Informationen zum Zeitpunkt und Ort des fünften Verbandsgemeinde-Fußballturniers Erzquellcup 2026 werden im Herbst bekannt gegeben.