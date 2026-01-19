Turnier in Wissen SG Lautzert II holt den Titel beim Weitershagen Cup Lukas Erbelding 19.01.2026, 12:05 Uhr

i Im Finale des Weitershagen Cups durfte sich die Reserve SG Lautzert-Oberdreis (rote Trikots) über einen Sieg gegen die SG Müschenbach II freuen. Manfred Böhmer/balu

Beim Weitershagen Cup hat sich die Reserve der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod den Sieg gesichert. Im Finale setzten sich die Kombinierten gegen die SG Müschenbach/Hachenburg II durch.

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II hat das Hallenfußball-Turnier um den Weitershagen Cup für sich entschieden. Im Finale in Wissen setzten sich die Kombinierten mit 5:4 nach Neunmeterschießen gegen die SG Müschenbach/Hachenburg II durch. Das Spiel um Platz drei entschied der TuS Bitzen nach einem 3:2 gegen die SG Mittelhof/Niederhövels für sich.







