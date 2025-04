Die Finalspiele im Pokalwettbewerb des Fußballkreises Rhein/Ahr stehen fest. Die Titelträger werden am 31. Mai in Herresbach gekürt.

Nach vier teils dramatischen Halbfinal-Begegnungen stehen die Endspielpaarungen im Bitburger Kreispokal fest. Am Samstag, 31. Mai, treffen in Herresbach um 14 Uhr die C-Ligisten SG Kempenich und SG Mosel Löf II aufeinander, um 17 Uhr messen sich die A-Klassenvertreter FC Plaidt und SG Inter Sinzig.

Im Wettbewerb der A/B-Ligisten trafen zwei B-Klassenvertreter auf einen klassenhöheren Gegner. SG Inter Sinzig hatte es beim TuS Kottenheim in Durchgang eins mit einem gleichwertigen Konkurrenten zu tun, der nach der Führung der Gäste durch Luzim Neziri (4.) mit dem Treffer von Simon Martinez (35.) vor der Pause ausgleichen konnte. Nach einer Stunde kam es zur Schlüsselszene, als die Hausherren durch ein unglückliches Eigentor erneut in Ruckstand gerieten und nur eine Minute später Yannick Poppe das 3:1 für die Rheinstädter markierte. Kliger Zeka erhöhte sogar auf 4:1 (81.), ehe David Schmitz (90.) für Kottenheim traf und Marvin Henk den 5:2-Endstand besorgte.

FC Plaidt stößt auf viel Gegenwehr

Auf mehr Gegenwehr stieß der A-Liga-Dritte FC Plaidt bei der SG Vordereifel Herresbach. Auf dem Hartplatz in Langenfeld konnten sich die Pellenzkicker nicht lange über ihre Führung durch Timm Liss (18.) freuen, schon fünf Minuten später erzielte Lukas Krayer das 1:1. So hieß es auch noch nach 90 Minuten. Fast mit dem Abpfiff gelang noch der Lucky Punch durch Nils Philipp Hiller.

Im Wettbewerb der C-Klasse hatte SGL Heimersheim die Chance, mit zwei Teams ins Endspiel einzuziehen. Doch für beide kam in der Vorschlussrunde das Aus. Die Zweite scheiterte erst im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit stand es gegen die SG Kempenich noch 0:0. In der Verlängerung erzielte Owen Kiel (95.) die Führung für die Gäste, Tim Hecker (103.) den Ausgleichstreffer. Das Strafstoß-Duell endete 4:1 für Kempenich. Knapp war es auch in der zweiten Begegnung. Hier löste Noah Ostrominski mit dem entscheidenden 1:0 gegen SGL Heimersheim III die Finaltickets für SG Mosel Löf II.