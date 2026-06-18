Vor 450 Zuschauern SG Ellingen setzt zum Abschluss ein Ausrufezeichen Daniel Korzilius 18.06.2026, 11:05 Uhr

i Großer Jubel bei der SG Ellingen: Gegen die SG Hundsangen II gewann die SGE verdient mit 2:0 und sicherte sich den Triumph im Kreispokalfinale. Jörg Niebergall

Die Neuauflage des Kreispokalfinales zwischen der SG Ellingen und der SG Hundsangen II ging an die Gastgeber. Verdientermaßen mit 2:0 setzte sich die SGE durch und schnappte sich vor 450 Zuschauern den Titel.

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth hat die Neuauflage des Kreispokalfinales der A- und B-Klasse des Fußballkreises Westerwald/Wied gegen die SG Hundsangen/Steinfrenz-Weroth II vor 450 Zuschauern in Straßenhaus mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Ellinger waren nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Bezirksliga hoch motiviert, die Neuansetzung des vor rund drei Wochen wegen eines Unwetters abgebrochenen Endspiels für sich zu entscheiden. „Ich habe den ...







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