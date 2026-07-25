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Fußballverband Rheinland
CSBB-Cup in Horressen: SG Elbert und SG Malberg buchen Tickets für Endspiele
09:36 Uhr
0:0 zwischen FC und Kirchberg
Cosmos sucht vor dem Start noch nach Sechser und Zehner
08:48 Uhr
CSBB-Cup in Horressen
SG Elbert und SG Malberg buchen Tickets für Endspiele
19:02 Uhr
Transfercoup der SGE
Berkan Celebi kehrt zur Eintracht zurück
18:00 Uhr
Herbert Brück aus Laubach
Erster DM-Titel in Gedenken an die Ehefrau
14:53 Uhr
B-Klasse BIR 2 wird packend
SV Weiersbach und SV Gimbweiler sind die Über-Favoriten
13:20 Uhr
Spannendes Finalwochenende
Bad Neuenahrer Tennis-Event zieht die Zuschauer an
12:59 Uhr
Kreispokal Birkenfeld
TuS Hoppstädten schlägt Fischbach trotz Zeitstrafen
12:44 Uhr
Kader B-Klasse Birkenfeld 2
SV Nohen vertraut Michael Randolph und Florian Herzog
11:53 Uhr
0,78 Sekunden fehlen zu Bronze
Ricarda Funk: Starker fünfter WM-Platz tut weh
11:51 Uhr
Top-Turnier in Bad Breisig
Neuling und alter Hase haben beim TC alles im Griff
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0:0 zwischen FC und Kirchberg
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