SG Augst verteidigt den Titel beim Ahrbach-Cup

Die SG Augst und der Ahrbach-Cup – das scheint zu passen. Zum wiederholten Male sicherte sich der Bezirksligist den Sieg beim Traditionsturnier in Montabaur.
Lesezeit 2 Minuten
Im Hallenfußball steckt bei allen Überraschungen dann irgendwo doch etwas von der Wahrheit des Spiels auf dem Rasen – auch beim Ahrbach-Cup in Montabaur. Mit der SG Augst hat sich am Sonntag zum Abschluss der 39. Auflage des Traditionsturniers die Mannschaft durchgesetzt, die im Ranking der teilnehmenden Mannschaften am besten platziert ist.