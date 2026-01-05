Turnier in Montabaur SG Augst verteidigt den Titel beim Ahrbach-Cup René Weiss 05.01.2026, 11:30 Uhr

i Wie schon im vergangenen Jahr feierte die SG Augst den Sieg beim Ahrbach-Cup. Mit 2:1 setzte sich der Mitte-Bezirksligist im Endspiel gegen den Gastgeber durch. Andreas Hergenhahn

Die SG Augst und der Ahrbach-Cup – das scheint zu passen. Zum wiederholten Male sicherte sich der Bezirksligist den Sieg beim Traditionsturnier in Montabaur.

Im Hallenfußball steckt bei allen Überraschungen dann irgendwo doch etwas von der Wahrheit des Spiels auf dem Rasen – auch beim Ahrbach-Cup in Montabaur. Mit der SG Augst hat sich am Sonntag zum Abschluss der 39. Auflage des Traditionsturniers die Mannschaft durchgesetzt, die im Ranking der teilnehmenden Mannschaften am besten platziert ist.







