Bei den Turnieren um den CSBB-Cup in Horressen stehen die Entscheidungen an, wer am Sonntag als Gruppensieger in die beiden Endspiele einzieht. Die besten Karten haben der TuS Immendorf, die SG Malberg, die SG Elbert/Horbach und der TuS Niederahr.
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Bei seinem ersten Auftritt beim CSBB-Cup gelang den Rheinlandligafußballern der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Gruppe B ein 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Augst Eitelborn. Dabei sorgten die klassenhöheren Kombinierten im ersten Durchgang vor rund 70 Zuschauern bei Toren von Justin Nagel (7.