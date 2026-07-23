CSBB-Cup, 4. Tag SG Augst sorgt nach 0:3-Rückstand noch für Spannung Stefan Nink 23.07.2026, 09:09 Uhr

i Philip Krahn (rotes Trikot) erhöhte beim Turnier in Horrssen für die SG Malberg im Gruppenspiel gegen die SG Augst auf 2:0. Jürgen Augst/byJogi/Archiv

Bei den Turnieren um den CSBB-Cup in Horressen stehen die Entscheidungen an, wer am Sonntag als Gruppensieger in die beiden Endspiele einzieht. Die besten Karten haben der TuS Immendorf, die SG Malberg, die SG Elbert/Horbach und der TuS Niederahr.

Bei seinem ersten Auftritt beim CSBB-Cup gelang den Rheinlandligafußballern der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Gruppe B ein 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Augst Eitelborn. Dabei sorgten die klassenhöheren Kombinierten im ersten Durchgang vor rund 70 Zuschauern bei Toren von Justin Nagel (7.







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