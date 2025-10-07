Enger kann man sich kaum sein in der Tabelle. Als Vierter und Fünfter gehören die SG Augst Eitelborn und der SV Oberzissen zu den positiven Überraschungen der Bezirksliga Mitte. Jetzt kreuzen sich die Wege im Rheinlandpokal – nicht ohne Fragezeichen.
In der Fußball-Bezirksliga Mitte liegen die SG Augst Eitelborn und der SV Oberzissen als Vierter und Fünfter mit je 17 Punkten aus neun Spielen dicht beisammen, im Rheinlandpokal werden sich die Wege der beiden Tabellennachbarn am Mittwochabend trennen.