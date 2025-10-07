Ausfälle vor Pokalhit SG Augst braucht in Oberzissen eine neue Sturmreihe 07.10.2025, 12:45 Uhr

i In der Bezirksliga Mitte haben die Fußballer der SG Augst zuletzt den TuS Oberwinter (Mitte Maximilian Spahn) aus dem Weg geräumt. Jetzt wollen Jonah Haas (links) und Sebastian Knopp (rechts) auch im Pokal ihre Erfolgsserie fortsetzen. Andreas Hergenhahn

Enger kann man sich kaum sein in der Tabelle. Als Vierter und Fünfter gehören die SG Augst Eitelborn und der SV Oberzissen zu den positiven Überraschungen der Bezirksliga Mitte. Jetzt kreuzen sich die Wege im Rheinlandpokal – nicht ohne Fragezeichen.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte liegen die SG Augst Eitelborn und der SV Oberzissen als Vierter und Fünfter mit je 17 Punkten aus neun Spielen dicht beisammen, im Rheinlandpokal werden sich die Wege der beiden Tabellennachbarn am Mittwochabend trennen.







