SG Alpenrod siegt beim 34. Cup der Sparkasse Ww/Sieg

Mit der vollen Punktzahl marschierten die SG Alpenrod und der TuS Bad Marienberg bis ins Finale. Dort hatte nach Verlängerung der A-Ligist das bessere Ende für sich und durfte nach der Finalniederlage im Vorjahr endlich den Wanderpokal einstecken.
Was lange währt, wird endlich gut: Mit diesem Sprichwort könnte man den Auftritt der SG Alpenrod bei der 34. Auflage des Cups der Sparkasse Ww/Sieg in Bad Marienberg beschreiben. Denn nach einer knappen Finalniederlage nach Neunmeterschießen im vergangenen Jahr gegen die SG Rennerod sicherte sich der A-Ligist um Spielertrainer Björn Hellinghausen am ersten Wochenende 2026 den beliebten Wanderpokal und die 500 Euro Preisgeld des Turniers, das ...