Nach Finalniederlage in 2025 SG Alpenrod siegt beim 34. Cup der Sparkasse Ww/Sieg Moritz Hannappel 04.01.2026, 15:42 Uhr

i Die Sieger: Die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau sicherte sich durch einen 5:3-Finalsieg nach Verlängerung gegen den TuS Bad Marienberg den beliebten Wanderpokal und 500 Euro Preisgeld der Sparkasse Ww/Sieg. Jan Strunk

Mit der vollen Punktzahl marschierten die SG Alpenrod und der TuS Bad Marienberg bis ins Finale. Dort hatte nach Verlängerung der A-Ligist das bessere Ende für sich und durfte nach der Finalniederlage im Vorjahr endlich den Wanderpokal einstecken.

Was lange währt, wird endlich gut: Mit diesem Sprichwort könnte man den Auftritt der SG Alpenrod bei der 34. Auflage des Cups der Sparkasse Ww/Sieg in Bad Marienberg beschreiben. Denn nach einer knappen Finalniederlage nach Neunmeterschießen im vergangenen Jahr gegen die SG Rennerod sicherte sich der A-Ligist um Spielertrainer Björn Hellinghausen am ersten Wochenende 2026 den beliebten Wanderpokal und die 500 Euro Preisgeld des Turniers, das ...







