Turnier um Adenauer VG-Titel SG Ahrtal möchte Wanderpokal nun behalten Lutz Klattenberg 22.12.2024, 15:36 Uhr

i Ins Tor soll der Ball auch beim Hallenturnier um den Titel der Verbandsgemeinde Adenau dpa

Zum 44. Mal wird ab Freitag der Hallenfußballmeister der Verbandsgemeinde Adenau ermittelt. Der steht dann am Samstagabend fest.

Zwischen den Jahren ist in der Adenauer Realschulhalle traditionell Budenzauber angesagt. Die Verbandsgemeinde sucht ihren Fußball-Hallenmeister, in diesem Jahr in der 44. Auflage. Ausrichter ist diesmal die SG Ahrtal Insul, die auch als Titelverteidiger ins Rennen geht.

