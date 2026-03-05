B-Ligist überrascht SG Ahrtal Hönningen zieht ins Halbfinale ein Jan Müller 05.03.2026, 13:18 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Spannende Pokalspiele im Fußballkreis Rhein/Ahr: B-Ligist Ahrtal Hönningen überrascht mit Sieg gegen A-Ligisten Ettringen/St. Johann. Kartenflut und Verlängerungen sorgen für Dramatik.

Für eine faustdicke Überraschung hat die SG Ahrtal Hönningen gesorgt: Durch den 3:2-Sieg gegen den A-Ligisten SG Ettringen/St. Johann hat der B-Ligist den Einzug ins Halbfinale des Pokalwettbewerb des Fußballkreises Rhein/Ahr geschafft. Dort eingezogen sind ebenfalls der Ahrweiler BC II, der FC Plaidt und der SC Bad Bodendorf.







Artikel teilen

Artikel teilen