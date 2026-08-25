Beide Mannschaften strotzen vor Selbstvertrauen, denn beide Teams stehen verlustpunktfrei an der Bezirksliga-Ost-Spitze. Dennoch scheinen die Rollen klar verteilt, doch davon will der „Underdog“ im Pokal nichts wissen. Das Derby birgt große Brisanz.
Lesezeit 1 Minute
Derby-Zeit in der zweiten Runde des Rheinlandpokals: Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Norken/Mörlen/Nauroth empfängt am Mittwochabend, 19.30 Uhr, auf dem Rasenplatz in Friedewald den VfB Wissen. In der Liga wäre dieses Duell, dass es in der Bezirksliga Ost am 10.