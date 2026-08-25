Bezirksliga-Top-Teams im Pokal Selbstbewusste Weitefelder wollen den VfB Wissen ärgern Moritz Hannappel 25.08.2026, 09:30 Uhr

i Sechs mal kamen die Spieler der SG Weitefeld im Ligaspiel beim SV Windhagen zum Jubeln zusammen. Im Pokal kommt nun der VfB Wissen zum Flutlicht-Derby nach Friedewald. Kann der Aufsteiger den Rheinlandligaabsteiger ärgern? Heinz-Werner Lamberz

Beide Mannschaften strotzen vor Selbstvertrauen, denn beide Teams stehen verlustpunktfrei an der Bezirksliga-Ost-Spitze. Dennoch scheinen die Rollen klar verteilt, doch davon will der „Underdog“ im Pokal nichts wissen. Das Derby birgt große Brisanz.

Derby-Zeit in der zweiten Runde des Rheinlandpokals: Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Norken/Mörlen/Nauroth empfängt am Mittwochabend, 19.30 Uhr, auf dem Rasenplatz in Friedewald den VfB Wissen. In der Liga wäre dieses Duell, dass es in der Bezirksliga Ost am 10.







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