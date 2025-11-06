Schuh Abranches hält nach 111 Minuten rechten Schuh hin

Der Ahrweiler BC steht unter den letzten Acht im Rheinlandpokal. Mit 3:2 besiegte er zu Hause nach Verlängerung den Liga-Rivalen VfB Linz. Der kam nach 0:2-Rückstand zur Pause stark zurück, glich aus. Aber dann kam Ricardo Schuh Abranches.
Es war die 110. Minute im Apollinarisstadion, die aus einem bis dahin flotten, intensiven, spannenden, aber auch fehlerbehafteten Rheinlandpokal-Achtelfinale zwischen den Rheinlandligisten Ahrweiler BC und dem VfB Linz ein emotionales machte. Und es war dann die 111.