3:2 für Ahrweiler gegen Linz Schuh Abranches hält nach 111 Minuten rechten Schuh hin 06.11.2025, 06:00 Uhr

i Am Anfang jubelte Ahrweiler wie hier Ümit Kuzu beim 1:0 nach 20 Minuten, der Linzer Keeper Tyron Wielpütz muss das Leder aus dem Netz fischen. Und am Ende jubelte Ahrweiler auch, denn der ABC gewann die enge Partie nach Verlängerung mit 3:2. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC steht unter den letzten Acht im Rheinlandpokal. Mit 3:2 besiegte er zu Hause nach Verlängerung den Liga-Rivalen VfB Linz. Der kam nach 0:2-Rückstand zur Pause stark zurück, glich aus. Aber dann kam Ricardo Schuh Abranches.

Es war die 110. Minute im Apollinarisstadion, die aus einem bis dahin flotten, intensiven, spannenden, aber auch fehlerbehafteten Rheinlandpokal-Achtelfinale zwischen den Rheinlandligisten Ahrweiler BC und dem VfB Linz ein emotionales machte. Und es war dann die 111.







Artikel teilen

Artikel teilen