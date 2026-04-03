Kreispokal-Halbfinalpartien Schönstein und Wallmenroth wollen Heimvorteil nutzen Jona Heck 03.04.2026, 13:15 Uhr

i Die SG Wallmenroth (in Blau) will den Heimvorteil gegen den SV Adler Nieederfischbach nutzen und ins Endspiel einziehen. Manfred Böhmer/balu

Am Ostermontag stehen die Kreispokal-Halbfinalpartien an. Im Pokal der A- und B-Klassen kämpfen vier Teams aus der Kreisliga A1 um den Finaleinzug. Wer nutzt den Heimvorteil und wer schafft es im Kreispokal C?

Am Ostermontag geht der Kreispokal Westerwald/Sieg in die Halbfinals. Jeweils vier Teams kämpfen im Kreispokal A/B und Kreispokal C um den Einzug in die Endspiele. Im Kreispokal der A- und B-Ligisten sind ausschließlich Vereine aus der Fußball-Kreisliga A1 noch mit von der Partie.







Artikel teilen

Artikel teilen