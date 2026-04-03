Kreispokal-Halbfinalpartien
Schönstein und Wallmenroth wollen Heimvorteil nutzen
Die SG Wallmenroth (in Blau) will den Heimvorteil gegen den SV Adler Nieederfischbach nutzen und ins Endspiel einziehen.
Die SG Wallmenroth (in Blau) will den Heimvorteil gegen den SV Adler Nieederfischbach nutzen und ins Endspiel einziehen.
Manfred Böhmer/balu

Am Ostermontag stehen die Kreispokal-Halbfinalpartien an. Im Pokal der A- und B-Klassen kämpfen vier Teams aus der Kreisliga A1 um den Finaleinzug. Wer nutzt den Heimvorteil und wer schafft es im Kreispokal C?

Lesezeit 1 Minute
Am Ostermontag geht der Kreispokal Westerwald/Sieg in die Halbfinals. Jeweils vier Teams kämpfen im Kreispokal A/B und Kreispokal C um den Einzug in die Endspiele. Im Kreispokal der A- und B-Ligisten sind ausschließlich Vereine aus der Fußball-Kreisliga A1 noch mit von der Partie.

Ressort und Schlagwörter

KreispokalSport

Top-News aus dem Sport