Am Ostermontag stehen die Kreispokal-Halbfinalpartien an. Im Pokal der A- und B-Klassen kämpfen vier Teams aus der Kreisliga A1 um den Finaleinzug. Wer nutzt den Heimvorteil und wer schafft es im Kreispokal C?
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Am Ostermontag geht der Kreispokal Westerwald/Sieg in die Halbfinals. Jeweils vier Teams kämpfen im Kreispokal A/B und Kreispokal C um den Einzug in die Endspiele. Im Kreispokal der A- und B-Ligisten sind ausschließlich Vereine aus der Fußball-Kreisliga A1 noch mit von der Partie.