Der Rheinlandpokalkracher zwischen Schönstein und Malberg verspricht Spannung pur: Kann der B-Ligist auf heimischem Hartplatz dem favorisierten Rheinlandliga-Aufsteiger ein Bein stellen?
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Die Pflichtspielsaison 2026/2027 startet wie gewohnt mit der ersten Runde des Rheinlandpokals. Bereits am Freitagabend treffen die Sportfreunde Schönstein auf die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen. Die Schönsteiner mussten Ende Mai den Gang in die B-Klasse antreten, wo sie künftig auf die Malberger Reserve treffen werden.