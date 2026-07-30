Pflichtspielstart im Kreis AK Schönstein empfängt Malberg in der ersten Runde Jona Heck 30.07.2026, 10:43 Uhr

i Im Kreispokal-Finale mussten sich die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) zwar gegen Niederfischbach (in Weiß) geschlagen geben, dennoch qualifizierten sie sich für den Rheinlandpokal. Manfred Böhmer/balu

Der Rheinlandpokalkracher zwischen Schönstein und Malberg verspricht Spannung pur: Kann der B-Ligist auf heimischem Hartplatz dem favorisierten Rheinlandliga-Aufsteiger ein Bein stellen?

﻿Die Pflichtspielsaison 2026/2027 startet wie gewohnt mit der ersten Runde des Rheinlandpokals. Bereits am Freitagabend treffen die Sportfreunde Schönstein auf die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen. Die Schönsteiner mussten Ende Mai den Gang in die B-Klasse antreten, wo sie künftig auf die Malberger Reserve treffen werden.







Artikel teilen

Artikel teilen