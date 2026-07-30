Pflichtspielstart im Kreis AK
Schönstein empfängt Malberg in der ersten Runde
Im Kreispokal-Finale mussten sich die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) zwar gegen Niederfischbach (in Weiß) geschlagen geben, d
Im Kreispokal-Finale mussten sich die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) zwar gegen Niederfischbach (in Weiß) geschlagen geben, dennoch qualifizierten sie sich für den Rheinlandpokal.
Manfred Böhmer/balu

Der Rheinlandpokalkracher zwischen Schönstein und Malberg verspricht Spannung pur: Kann der B-Ligist auf heimischem Hartplatz dem favorisierten Rheinlandliga-Aufsteiger ein Bein stellen?

Lesezeit 1 Minute
﻿Die Pflichtspielsaison 2026/2027 startet wie gewohnt mit der ersten Runde des Rheinlandpokals. Bereits am Freitagabend treffen die Sportfreunde Schönstein auf die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen. Die Schönsteiner mussten Ende Mai den Gang in die B-Klasse antreten, wo sie künftig auf die Malberger Reserve treffen werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandpokalSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport