Kreispokal Mosel 1. Runde Schnelles Wiedersehen für Zell II und Peterswald Michael Bongard 30.07.2026, 12:32 Uhr

i Für B-Klässler FC Peterswald-Löffelscheid und Torwart Matthias Kupke beginnt die Saison 2026/27 mit dem Erstrunden-Derby im Kreispokal Mosel am Sonntag (15 Uhr) bei C-Ligist SG Zell/Bullay/Alf II. B&P Schmitt

Die erste Runde im Kreispokal Mosel steht an. Wahrscheinlich zum letzten Mal wird im „eingleisigen“ Modell gespielt, ab der Saison 2027/28 soll es zwei Kreispokal-Wettbewerbe geben.

Der Fußball-Kreispokal Mosel soll ab der nächsten Saison 2027/28 zweigleisig wie im Nachbarkreis Hunsrück/Mosel laufen – dann gäbe es einen Wettbewerb für die A- und B-Klässler sowie einen Cup für die C-Klässler. Aber das ist im Kreis Mosel noch Zukunftsmusik, diese Saison wird noch im alten, eingleisigen Modell (Titelverteidiger A-Klässler SG Laufeld/Buchholz) gespielt.







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