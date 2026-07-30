Die erste Runde im Kreispokal Mosel steht an. Wahrscheinlich zum letzten Mal wird im „eingleisigen“ Modell gespielt, ab der Saison 2027/28 soll es zwei Kreispokal-Wettbewerbe geben.
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Der Fußball-Kreispokal Mosel soll ab der nächsten Saison 2027/28 zweigleisig wie im Nachbarkreis Hunsrück/Mosel laufen – dann gäbe es einen Wettbewerb für die A- und B-Klässler sowie einen Cup für die C-Klässler. Aber das ist im Kreis Mosel noch Zukunftsmusik, diese Saison wird noch im alten, eingleisigen Modell (Titelverteidiger A-Klässler SG Laufeld/Buchholz) gespielt.